Noorse politie vindt lichaam in woning tijdens onderzoek naar schietpartij

In een woning nabij Oslo is zaterdag een persoon dood aangetroffen. De ontdekking van het lichaam in het Noorse Baerum zou verband houden met een schietpartij eerder op de dag aan een moskee in de gemeente. Dat heeft politieverantwoordelijke Roar Hanssen in een communiqué gemeld. De schietpartij vond plaats in het Islamitisch Centrum al-Noor. De verdachte liep lichte verwondingen op, net als de moskeebezoeker die hem overmeesterde. De politie kon niet zeggen of hun verwondingen veroorzaakt werden door geweerschoten, en wat voor wapens er ter plekke gevonden werden. De aanvaller is een jonge Noor die in de buurt woonde, maar de politie heeft nog geen idee over zijn motief. Voorlopig wijst niets erop dat er nog meer aanvallers in het spel waren.

