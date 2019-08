Nederlandse Amy Pieters sprint naar Europese titel

Amy Pieters is de nieuwe Europese kampioene wielrennen op de weg. De Nederlandse zegevierde vandaag voor eigen volk in Alkmaar. Pieters klopte na 115 km in een sprint met drie de Italiaanse Elena Cecchini en de Duitse Lisa Klein. De Nederlandse Lorena Wiebes won op 26 seconden de groepsspurt voor de vierde plaats voor de Britse Alice Barnes. Er eindigden geen Belgen in de top tien. De 28-jarige Pieters volgt op de erelijst de Italiaanse Marta Bastianelli op. Morgen werken de mannen hun wegrit over 172,6 km af.

bron: Belga