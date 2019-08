Meer dan honderd sympathisanten begroeten lichaam overleden Bjorg Lambrecht

In het funerarium van Knesselare kwamen vandaag tal van mensen het lichaam van de overleden wielrenner Bjorg Lambrecht groeten. De uitvaart vindt dinsdag plaats. Intussen hangen in de gemeente al heel wat Belgische vlaggen uit.

Het lichaam van de onfortuinlijke renner, die omkwam in de Ronde van Polen, kan begroet worden in het funerarium. Meer dan honderd supporters en sympathisanten deden dat vandaag al. Ook morgen, van 10 tot 13 uur, kan het lichaam nog begroet worden.

De overleden wielrenner wordt dinsdag om 11u begraven in de Sint-Willibrorduskerk in Knesselare. Er komt een groot scherm om de plechtigheid buiten de kerk te kunnen volgen. Het centrum van Knesselare wordt voor de afscheidsplechtigheid op 13 augustus verkeersvrij gemaakt en er mag niet geparkeerd worden. Nadien volgt de crematie in intieme kring. Er werd ook opgeroepen om vanaf maandag de Belgische vlag uit te hangen uit eerbetoon voor de kleine klimmer, een oproep waar nu al gevolg wordt aan gegeven in Knesselare.







bron: Belga