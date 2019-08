Jupiler Pro League – Racing Genk slikt tweede nederlaag op rij tegen Zulte Waregem

Racing Genk heeft op de derde speeldag een tweede opeenvolgende nederlaag geleden in de Jupiler Pro League. De landskampioen ging in de eigen Luminus Arena met 0-2 onderuit tegen Zulte Waregem, dat zijn eerste punten sprokkelde. Een kleine week na de 3-1 bij KV Mechelen keek Racing Genk al na zes minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Henrik Björdal maakte na een voorzet van Bürki het eerste doelpunt van het seizoen voor Zulte Waregem. Genk speelde te slap, en kreeg opnieuw een waarschuwing. Coucke bracht redding op een kopbal van Seck. Daarna moest de jonge doelman opnieuw in actie komen op een knal van voormalig Premier League-toptalent Saido Berahino, die vervolgens op Maehle en de paal besloot. In de 78e minuut mocht Coucke zich een tweede keer omdraaien. Een schot van diezelfde Berahino week af op Dewaest en belandde zo in doel: 0-2. Een bleek acterend Genk had geen slotoffensief meer in huis.

Zulte Waregem telt nu net als Genk 3 op 9. Daarmee staan beide teams op respectievelijk de tiende en negende plaats.

bron: Belga