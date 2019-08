Jupiler Pro League – KV Kortrijk wint bij Cercle Brugge, geen winnaar in Eupen – Waasland-Beveren

KV Kortrijk heeft onderin het klassement van de Jupiler Pro League een goede zaak gedaan. Het team van Yves Vanderhaeghe klopte Cercle Brugge met 1-3. Het duel tussen Eupen en Waasland-Beveren eindigde op 1-1. Voor Waasland-Beveren trapte Koita op het kwartier de bal tegen de lat. Beni Badibanga was in de 28e minuut wél trefzeker met het hoofd: 0-1. Eupen reageerde via Yuta Toyokawa, die in de 54e minuut een vrije trap tegen de netten krulde. Een verder grijze partij werd besloten met een draw.

Cercle Brugge kwam in de 18e minuut op voorsprong via Idriss Saadi, na knullig balverlies van Hannes Van der Bruggen. Vier minuten ver in de tweede helft kwam KV Kortrijk langszij dankzij een fraai afstandsschot van Abdul Ajagun. Van der Bruggen zette zijn fout bij de openingstreffer recht door in de 55e minuut de 1-2 op het scorebord te zetten. Invaller Hervé Kage pikte in de 90e minuut ook nog zijn doelpunt mee.

In de stand klimt KV Kortrijk met vier punten naar de zevende plaats. Waasland-Beveren en Eupen sprokkelden hun eerste punt en zijn terug te vinden op respectievelijk de twaalfde en dertiende plaats. Cercle Brugge is nog steeds puntenloos.

bron: Belga