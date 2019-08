Greg Van Avermaet voert team van CCC aan

CCC start maandag met Greg Van Avermaet als kopman aan de BinckBank Tour. Van Avermaet mikt op een goed eindklassering en krijgt onder meer landgenoten Gijs Van Hoecke en Guillaume Van Keirsbulck mee als teammakkers. “De BinckBank Tour is een wedstrijd die me altijd gelegen heeft”, begon Van Avermaet aan zijn voorbeschouwing. De 33-jarige Oost-Vlaming won in 2014 een etappe in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers en behaalde de voorbije jaren steeds een dichte ereplaats in het eindklassement (vijfde in 2014, tweede in 2015, vierde in 2016 en 2017, zesde in 2018).

“Ik kijk altijd uit naar deze wedstrijd. Ik was blij met mijn prestatie in de Clasica San Sebastian (waar hij tweede werd, red.). Ik kon tonen dat er nog kracht in mijn benen zat. Het doel in de BinckBank Tour is een goede klassering in het eindklassement. De ritten naar Houffalize en Geraardsbergen zullen belangrijk worden, net als de korte tijdrit. Ik wacht af hoe mijn lichaam reageert. Het team oogt alvast sterk.”







bron:Â Belga