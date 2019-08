Festivalgangers trotseren felle wind op tweede festivaldag Wecandance

Ook de tweede festivaldag van Wecandance is volledig uitverkocht. De 500 tickets aan de deur zijn tegen de avond verkocht. Festivalgangers trotseerden hevige windstoten om de verschillende dj’s aan het werk te zien. In totaal kwamen zo’n 18.000 bezoekers naar het strand van Zeebrugge op zaterdag. “De organisatie is er volledig in geslaagd alles veilig te houden. Het publiek heeft er behalve wat verward haar met zand in niet veel van gemerkt” zegt mede-organisator Bart Roman.

De organisatie nam extra maatregelen door containers te plaatsen om de wind tegen te houden. Ook de podia werden extra beschermd tegen de wind.

Voor de laatste festivaldag op zondag 11 augustus zijn nog enkele tickets beschikbaar op de site www.wecandance.be.

bron: Belga