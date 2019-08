EK atletiek voor landenteams – Sacoor wint met voorsprong de 400 meter: “Geeft vertrouwen voor komende weken”

Jonathan Sacoor heeft zaterdag de 400 meter gewonnen op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes, waar België op het tweede Europese niveau uitkomt. Bij een felle wind haalde hij het in 46.43. De start van Sacoor was beter dan vrijdag in de reeksen, en daarna had hij de wedstrijd onder controle. Hij stond de leidersplaats nooit meer af en hield in de laatste rechte lijn beter stand dan een dag eerder. Met zijn 46.43 kwam hij niet in de buurt van de WK-limiet van 45.30, maar daarop mikken was in de felle Noorse wind ook niet realistisch. De nummer twee, de Ier Christopher O’Donnell, volgde in 46.70 op een heel eindje.

“In deze omstandigheden was een toptijd onmogelijk”, zegt Sacoor. “Ik zag het als een goeie training, en ben vooral blij dat ik het maximum van de punten heb binnengebracht voor België. Met deze wind vind ik mijn tijd eigenlijk zelfs best goed. Ik heb goed ingedeeld en tactisch mag ik tevreden zijn. Dit geeft vertrouwen voor de komende weken. Het wedstrijdritme dat ik dit weekend opdoe, ga ik nog goed kunnen gebruiken. Ik mik nog altijd op de 45.30 die nodig is voor Doha. De vorm zit goed, dus ik zie het op het BK of op de Memorial Van Damme wel gebeuren.”

Zondag treedt Sacoor in Sandnes nog aan in de 4×400 meter.

bron: Belga