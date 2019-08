EK atletiek voor landenteams – België is negende na tweede dag en moet zondag opschuiven om degradatie te ontlopen

België staat negende na twee van de drie dagen op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes, waar onze landgenoten op het tweede Europese niveau uitkomen. Om de degradatie te ontlopen is top zeven nodig, en dus weten de Belgische atleten wat hun zondag op de slotdag te doen staat. De verschillen met de belangrijkste concurrenten zijn nog speelbaar: Roemenië is zevende met 118 punten, Slovakije achtste met 116 punten, België telt 111 punten. Portugal is een verrassende leider met 163 punten, topfavorieten Nederland (140) en Noorwegen (139) volgen op twee en drie. De grootste verrassing kwam zaterdag van de Belgische 4×100 meterploeg bij de vrouwen (met Elise Mehuys, Rani Rosius, Imke Vervaet en Manon Depuydt), die naar de overwinning snelde in 44.53. De mannen werden derde op de 4x100m in 40.07.

Renée Eykens was een andere uitblinkster voor België. Ze werd op de 800 meter tweede in 2:05.24. De zwakste Belgische resultaten kwamen telkens van kampers. In het hink-stap-springen bij de vrouwen werd Elsa Loureiro elfde en laatste met 12m27. Ook speerwerpster Pauline Smal kwam met haar 40m16 niet voorbij de laatste plaats. Philip Milanov, die zondag nog het discuswerpen afwerkt, was bij het kogelstoten negende met 16m74.

Stand na dag 2:

1. Portugal 163

2. Nederland 140

3. Noorwegen 139

4. Turkije 137

5. Wit-Rusland 135

6. Ierland 120

7. Roemenië 118

8. Slovakije 116

9. België 111

10. Hongarije 108

11. Litouwen 91







bron: Belga