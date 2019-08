Dodentocht – Eerste (lopende) deelnemers hebben 100 kilometer achter de kiezen

In Bornem zijn zaterdagochtend de eerste deelnemers van de Dodentocht over de finishlijn gelopen. Dat mocht zoals steeds pas om 7 uur en er wordt geen winnaar aangeduid, want de Dodentocht is geen wedstrijd. Een groepje van een vijftiental lopers arriveerde samen. De rest van het 13.000-koppige deelnemersveld bestaat vooral uit wandelaars. Zij hebben 24 uur de tijd om het traject van 100 kilometer af te leggen, oftewel tot iets na 21 uur zaterdagavond. Het is een erg winderige editie geworden en in de loop van zaterdag wordt er ook regen voorspeld, de temperaturen zijn volgens de organisatie dan wel weer ideaal om te wandelen. De Dodentocht is dit jaar aan zijn vijftigste editie toe en heeft sinds vorig jaar een deelnemerslimiet van 13.000 personen om alles veilig te kunnen laten verlopen en de wandelaars steeds voldoende ruimte te kunnen bieden op hun route.

Het parcours is grotendeels hetzelfde gebleven en maakt opnieuw een lus door de regio Klein-Brabant tot het noorden van Vlaams-Brabant (Merchtem en Londerzeel), met start en aankomst in Bornem. Er zijn wel enkele aloude stukken die de voorbije jaren verdwenen waren, opnieuw in de route opgenomen ter ere van de jubileumeditie. Onderweg zijn er tal van controle- en hulpposten waar je even kan uitrusten, je bevoorraden of je laten verzorgen door vrijwilligers van het Rode Kruis.

bron:Â Belga