Een gedeelte van het dak van het stadion van voetbalclub AZ in het Nederlandse Alkmaar, het AFAS Stadion, is ingestort. De politie kan op dit moment niet meer informatie geven. Op Twitter is op foto’s te zien dat een gedeelte van het dak op de tribune terecht is gekomen.

De politie en de brandweer zijn op weg naar het stadion. Bij AZ is op dit moment nog niemand bereikbaar voor informatie.

bron: Belga