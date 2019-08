De Bruyne en Manchester City openen seizoen met forfaitscore tegen West Ham

Landskampioen Manchester City heeft het nieuwe seizoen in de Premier League deze namiddag ingezet met een ruime 0-5 overwinning op het veld van West Ham United. Kevin De Bruyne, in de basis gestart, gaf kort na de pauze de assist aan Raheem Sterling voor de 0-2. Halfweg de eerste helft had Gabriel Jesus (25.) de score geopend. Kort na de 0-2 scoorde Jesus zijn tweede maar de videoref, nieuw in de Premier League, keurde de treffer (terecht) af.

Een kwartier voor tijd diepte Sterling de voorsprong verder uit. Enkele minuten later mocht De Bruyne gaan rusten. Invaller Sergio Agüero maakte er volgens van op de stip 0-4 van. De Argentijn miste in eerste instantie maar kreeg van de VAR een tweede kans omdat West Ham-goalie Fabianski zijn lijn te snel verliet. In de toegevoegde tijd legde Sterling, met zijn derde, de zware 0-5 eindstand vast.







Champions Leaguewinnaar Liverpool trapte de Engelse competitie vrijdagavond op gang met een 4-1 overwinning tegen Norwich City. Divock Origi pikte een doelpuntje mee bij de Reds.

bron: Belga