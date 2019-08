CSI-Valkenswaard – Pieter Devos beent met Saint-Tropez Pirates London Knights bij in GCL

Pieter Devos en de Australische Edwina Tops-Alexander hebben de Saint-Tropez Pirates zaterdag net niet aan de zege kunnen helpen in de Global Champions League van Valkenswaard. Devos en Tops-Alexander bleven wel twee rondes foutloos, maar de ruiters van New York Empire lieten zich evenmin op een foutje betrappen en waren bovendien sneller. Gregory Wathelet werd met de Paris Panthers met vier strafpunten derde. Voor New York Empire kwamen zaterdag de Amerikaanse Georgina Bloomberg (Quibelle) en de Israëliër Daniel Bluman (Ladriano) in actie. Bluman reed vrijdag ook de eerste proef, toen met de Amerikaan Specer Smith (Theodore Manciais). Devos sprong vrijdag met de 15-jarige ruin Espoir en zaterdag met de 14-jarige ruin Apart, waarmee hij zaterdagavond ook in de Global Champions Tour start. Zijn 11-jarige merrie Claire spaart hij voor het EK, dat 19 augustus in Rotterdam van start gaat.

Ook de andere EK-ruiters lieten hun paarden voor het EK op stal. Watlelet reed zijn nulronde zaterdag met Full House. Niels Bruynseels deed zowel vrijdag als zaterdag een beroep op Ilusionata. Vrijdag kwam de combinatie foutloos rond, maar zaterdag werden drie balken afgestoot, waardoor de Prague Lions pas op de dertiende plaats eindigden. Jos Verlooy moest met Caracas vier strafpunten noteren en werd met de Monaco Aces zesde. Dat aan de zijde van Jérôme Guéry die wel sprong met Quelle Homme, de hengst waarmee hij voor het EK als vijfde combinatie is aangeduid. Met twee nulrondes toonden Guéry en Qelle Homme klaar te staan om eventueel in te vallen.

Gudrun Patteet, met Valdelamadre Clooney, en Olivier Philippaerts, vrijdag met Extra en zaterdag met Legend of Love, bezorgden de London Knights de achtste plaats in Valkenswaard. Patteet bleef foutloos, maar Philippaerts moest twee keer vier strafpunten noteren. De achtste plaats volstond voor de Knights net om de leidersplaats in handen te houden. Na 15 van 18 manches moeten ze nu wel de Sait-Tropez Pirates van Pieter Devos, die zaterdagavond zijn leidersplaats in de Global Champions Tour verdedigt, naast zich dulden.

bron: Belga