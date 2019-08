CSI-jumping Valkenswaard – Olivier Philippaerts tweede in Grand Prix, Pieter Devos verstevigt leidersplaats GCT

Olivier Philippaerts heeft zaterdag net naast de zege gegrepen in de Grand Prix van Valkenswaard, vijftiende manche in de Global Champions Tour. De 26-jarige Limburger leidde zijn 13-jarige merrie Legend of Love foutloos rond, maar de 31-jarige Nederlander Maikel van der Vleuten was met de 11-jarige merrie Dana Blue 54 honderdsten sneller. De Fransman Kevin Staut werd met de Belgische ruin For Joy op 64 honderdsten derde. Zes combinaties bleven foutloos in een barrage met acht. Olivier Philippaerts was daarin de enige Belg. Zijn tweelingbroer Nicola Philippaerts moest met Katanga vier strafpunten noteren in de eerste omloop, maar kwam wel razendsnel rond en legde zo toch nog op een negende plaats beslag. Pieter Devos werd, eveneens met vier strafpunten, met Apart elfde en dat volstond om zijn leidersplaats in de Global Champions Tour te verstevigen. François Mathy Jr werd met Uno twaalfde, Gudrun Pateet met Clooney zeventiende, Gregory Wathelet met Full House negentiende en Jérôme Guéry met Quel Homme eenentwintigste. Cindy Van der Straten gaf met Urban op.

Na 15 van 18 manches heeft de 33-jarige Devos in de Global Champions Tour 14 punten voor op de Brit Ben Maher, die niet deelnam in Valkenswaard. Staut is op 27 punten derde, Van der Vleuten op 29 punten vierde. Niels Bruynseels, die zich zaterdag niet voor de Grand Prix kon plaatsen, is zesde, op 37 punten van Devos.

bron: Belga