“Crevits niet beste optie als CD&V-voorzitter”

Oud-premier Yves Leterme (CD&V) vindt Hilde Crevits niet de beste optie om voorzitter van zijn partij te worden. Dat zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws. “Zoals CD&V er nu voorstaat, moet er wel eens een risico worden genomen en moet je durf tonen”, luidt het. Leterme vindt dat de klassieke partijen aan herijking toe zijn. “In veel landen zie je nu bewegingen of individuen opstaan met een rekbare ideologie, moeilijk te plaatsen in de klassieke partijen. Is Macron een socialist? Een liberaal? Of zit hij daar ergens tussenin?”, merkt Leterme op. “We moeten op zoek naar nieuwe verbanden die één of twee verkiezingen meegaan. Van mensen die grotendeels maar niet tot in detail hetzelfde denken, maar die samen willen dat dingen aangepakt worden.”

Leterme zegt buiten de Wetstraat veel mensen te zien “die een meerwaarde zouden leveren aan de politiek, maar die dat nooit zullen doen binnen de partijstructuren van vandaag”. Crevits zou volgens Leterme een uitstekende voorzitter zijn van “een klassieke partij in normale tijden”, maar nu pleit hij voor een risico en durf. “Ik denk dat de partij moet gaan voor wie niet te veel te verliezen heeft. Voor iemand die het risico niet schuwt en iets verder afstaat van het hier en nu.”







bron: Belga