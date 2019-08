België botst in finale andermaal op te sterk Nederland

België is er niet in geslaagd een tweede wereldtitel in het korfbal te veroveren. De Diamonds gingen vandaag in de WK-finale in het Zuid-Afrikaanse Durban met 18-31 onderuit tegen eeuwige rivaal en titelverdediger Nederland. België liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. Na het eerste kwart leidde Nederland met 4-9, aan de rust stond het 10-20. Nederland vergrootte zijn voorsprong in het derde kwart (14-25) en kwam ook in de laatste tien minuten niet meer in de problemen.

Het was al de elfde opeenvolgende keer dat beide landen tegenover elkaar stonden in de finale van het wereldkampioenschap. Sinds het eerste WK in 1978 won Oranje tien van de elf gespeelde edities. België is het enige land dat de Nederlanders kon verslaan in de finale, in 1991 in België. Vier jaar geleden, toen het WK ook in België werd gehouden, haalde Nederland het met 27-18.







Op het WK in Zuid-Afrika eindigde België als groepswinnaar na zeges tegen Slovakije (34-12), Hongkong (38-7) en Engeland (27-13). Daarna versloegen de Diamonds achtereenvolgens Hongarije (27-6), Tsjechië (27-10) en Taiwan (20-19). Het brons ging vandaag naar Taiwan, dat China versloeg met 25-16.

bron: Belga