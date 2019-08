ATP Montreal – Nadal en Khachanov gaan door, duel Monfils-Bautista Agut wordt uitgesteld door regenval

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vrijdagnacht geplaatst voor de halve finales van het Masters 1.000-toernooi in Montreal (hard/5.701.945 dollar). Het Spaanse topreekshoofd in Canada knokte zich na net geen twee uur tennis in drie sets (2-6, 6-1 en 6-2) voorbij de Italiaan Fabio Fognini (ATP 11), het zevende reekshoofd. Ook de Rus Karen Khachanov (ATP 8), het zesde reekshoofd, haalde de laatste vier. Hij versloeg versloeg de verrassende de Duitser Alexander Zverev (ATP 7), het derde reekshoofd, na één uur en dertien minuten met twee keer 6-3. De 23-jarige Khachanov treft in de halve finales zijn landgenoot Daniil Medvedev (ATP 9), het achtste reekshoofd. De Moskoviet, eveneens 23, rekende in de eerste kwartfinale vrijdag in twee sets (6-3 en 6-1) af met de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 4), die als tweede geplaatst is in Montreal.

Rafael Nadal kent zijn tegenstander bij de laatste vier nog niet. De 33-jarige Mallorcaan treft de winnaar van de laatste kwartfinale tussen de Fransman Gaël Monfils (ATP 20), het zestiende reekshoofd, en de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 13), het tiende reekshoofd. Die partij werd uitgesteld door de overvloedige regenval in Canada. Beide spelers waren net begonnen en Monfils leidde met 30-0 in de eerste game. De wedstrijd wordt zaterdag hernomen.

bron: Belga