Alweer Belgisch kind dood in Syrië

Er is opnieuw een kind van Belgische IS-aanhangers overleden in Syrië. De Vlaamse Nora Verhoeven (24) beviel precies een week geleden van een dochtertje, Emma, maar de baby stierf wellicht vlak voor of vlak na de bevalling. Mogelijk werd het meisje te vroeg geboren, maar daarover bestaat geen uitsluitsel. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag. De zwangerschap werd in het Noord-Syrische gevangeniskamp Al-Hol, waar Verhoeven sinds enkele maanden verblijft, nooit goed opgevolgd. Ook de doodsoorzaak blijft onduidelijk.

Het is al het vierde Belgische kind van IS’ers dat overlijdt sinds maart. De humanitaire situatie in Al-Hol is sterk verslechterd, met ook chronische ondervoeding bij vele kinderen. Verhoeven is getrouwd met Koundi Annas, een jihadist uit Grimbergen, van wie ze bij de val van Baghouz gescheiden raakte. Of hij nog leeft, is evenmin geweten.

bron: Belga