Al 13 doden in China na passage tyfoon Lekima

In het oosten van China zijn na de passage van de tyfoon Lekima al zeker 13 mensen omgekomen. Nog eens 16 anderen zijn vermist. Dat meldt de Chinese staatstelevisie CCTV. De tyfoon veroorzaakte in de havenstad Wenzhou grondverschuivingen. De tyfoon kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan land aan de oostkust van China. Meer dan 700.000 mensen zijn geëvacueerd. Naar aanleiding van de tyfoon, die zware regen, hoge golven en sterke wind met zich meebracht, had de Chinese meteorologische dienst code rood afgekondigd. Intussen is dat afgezwakt tot code oranje.

In de provincie Zhejiang, waar Wenzhou ligt, werden windstoten tot 187 km/uur gemeten.

De tyfoon trekt nu naar het noorden, naar de regio van Shanghai, maar de wind zou wat in sterkte afgenomen zijn. Toch werden ook in Shanghai voorzorgen genomen: veel toeristische bestemmingen, musea en parken werden gesloten, aldus het Chinese persbureau Xinhua.

In het zuiden van Japan en Taiwan ging de tyfoon al tekeer. Daar kwam vrijdag één persoon om en vielen negen gewonden.

Bron: Belga