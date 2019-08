We kopen graag al eens een bloemetje voor onszelf

Bloemen voor jezelf kopen is absoluut niet raar. Maar liefst negen op de tien mensen koopt wel eens een bloemetje voor zichzelf, al geven we daar wel beduidend minder geld aan uit dan aan bloemen voor iemand anders. Dat blijkt uit een steekproef van de Nederlandse website Topbloemen.nl.

Gemiddeld geven we 50% minder uit aan een bos bloemen om onszelf mee te verwennen, dan aan een bos die we een ander cadeau doen. Dat we bloemen voor onszelf kopen, komt met name door de behoefte om het thuis gezellig te maken, zo blijkt uit het onderzoek.

Seizoensboeketten







38% van de mensen geeft aan met bloemen voor zichzelf “het seizoen in huis te willen halen”, een andere groep (29%) zegt het huis zo “wat kleur te willen geven”. We kiezen dan ook het liefst seizoensboeketten.