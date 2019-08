Waarom je je planten plezier doet met een kopje koffie

Open een koffietentje, vul het met planten en je hebt gegarandeerd een horde hipsters aan je been. Over de gezondheidsvoordelen van een kopje koffie heerst onenigheid, maar over planten bestaat geen twijfel: ze doen wonderen voor je lichaam én je geest. Het enige addertje onder het gras? Je moet ze in leven weten te houden.

Iedere plantenliefhebber kan het beamen. Al dat groen is geweldig, maar soms werken de planten zelf gewoon niet helemaal mee. Zeker in het begin, wanneer je je realiseert dat je vingers toch wat minder groen zijn dan gedacht, vergt het soms veel moeite om geen doden op je geweten te hebben. Lichtinval, water, voeding… Een plant verzorgen is ingewikkelder dan je op het eerste zicht zou denken. Licht en water zal je zelf moeten uitvogelen, maar wat betreft de voeding hebben we misschien wel dé tip die je leven als plantenouder zal veranderen.

Plantenvoeding







Het zou kunnen dat je hier nog helemaal niet van op de hoogte bent, maar voor de duidelijkheid: planten hebben zo nu en dan een oppepper nodig in de vorm van voeding. Natuurlijk bevatten water en potgrond ook een heleboel stoffen, maar toch is dat niet genoeg. In het tuincentrum vind je een hele resem aan plantenvoeding, al kunnen we uit ervaring bevestigen dat de keuze tussen al die producten niet altijd makkelijk is. Bovendien kan je je de vraag stellen hoe ecologisch verantwoord al die middeltjes eigenlijk zijn.

Wil je liever het zekere voor het onzekere nemen, dan kan je je plant af en toe een kopje koffie serveren. Daarin zitten onder andere kalium en magnesium – onontbeerlijk voor een goede groei. Een beetje afgekoelde koffie van tijd tot tijd is dus zeker een goed idee. Let wel op dat je niet overdrijft, want koffie is ook erg zuur en overmatig gebruik kan de grond zodanig verzuren dat je plant er het leven bij laat. Wil je liever op veilig spelen, gebruik dan niet het drankje zelf, maar koffiedik. Daarin zitten dezelfde voedingsstoffen, maar geen zuur. Ook je buitenplanten kunnen hier baat bij hebben en bovendien houden slakken niet van cafeïne, waardoor je hen in een beweging beschermt tegen ongedierte.