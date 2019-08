SLIK. Pikant eten beschadigt je hersenen

De een eet niets liever, bij de ander breekt het zweet al uit bij de gedachte alleen. Pikante kost is niet voor iedereen weggelegd. Heb jij steevast vijf potjes chilipeper in je kast staan om toch maar niet zonder te vallen? Dan is er goed, maar ook slecht nieuws.

Spicy eten is verslavend. Eens je de smaak te pakken hebt, wil je liefst al je gerechten grondig ‘afkruiden’. Tot grote ergernis van zij die al huiveren bij het horen van het woord ‘peper’. Net zoals de meeste etenswaren heeft pikant eten veel voordelen, maar een nieuw onderzoek wijst ook op een niet te onderschatten risico.

Pro’s en contra’s







In het verleden werd al aangetoond dat spicy food ideaal is voor je metabolisme. In combinatie met een evenwicht dieet en de nodige beweging zou je er sneller door afvallen, dus wat dat betreft is pikant voedsel zeker een goede toevoeging. Een studie gepubliceerd in Nutrients wijst nu echter op de minder positieve gevolgen. Door te veel pikant eten zouden je geheugen, spraakvermogen, IQ en aandachtsniveau aangetast kunnen worden. De wetenschappers volgden voor het onderzoek 4.500 Chinezen ouder dan 55 over een periode van 15 jaar. En de resultaten liegen er niet om: zij die het meeste spicy voedsel verorberden, zagen hun hersenen er met 56% op achteruitgaan. Stof tot nadenken.