Man geeft kind (2) knuffel met daarin een verborgen camera

Een onbekende man heeft een 2-jarig kindje een knuffelbeer gegeven met daarin een camera en een microfoon, meldt de politie. Dat gebeurde in het Nederlandse Zuidzande, net over de grens nabij Knokke.

Het gezin liep daar over een rommelmarkt toen een onbekende man hen aansprak. Hij gaf aan het kindje ‘erg lief’ te vinden en gaf de knuffel aan het kind.







Toen de ouders later op de dag de knuffelbeer nog eens goed onder de loep namen, ontdekten ze dat er iets hards in de knuffel zat. Toen ze de beer openmaakten, bleek dat er een camera met een microfoon in zat. De lens zat verstopt in de neus van de knuffel.

Onderzoek

De ouders hebben direct contact opgenomen met de politie en er loopt inmiddels een onderzoek. Na onderzoek van de digitale recherche bleek dat er geen batterij in de knuffel zat. Daardoor was het onmogelijk om met deze knuffel heimelijke opnames te maken of te versturen. “Er is dus geen sprake van een strafbaar feit”, zegt politiewoordvoerder Mireille Aalders.

De politie waarschuwt ouders evenwel voor soortgelijke situaties. “Mocht u of uw kinderen aangesproken worden door een onbekende en er wordt een gratis knuffeltje aangeboden, kijk het dan even goed na!”