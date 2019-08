Zuidoosten van Australië geteisterd door slechte weersomstandigheden

Het zuidoosten van Australië wordt geteisterd door slechte weersomstandigheden, met hevige regenbuien, sneeuw en stevige winden. Duizenden gebouwen zitten zonder stroom en verschillende vluchten zijn afgeschaft.

De Australische weerdienst stuurde door de sterke polaire wind waarschuwingen uit voor alle staten, behalve voor het Noordelijk Territorium en voor Queensland.

Verschillende binnen- en buitenlandse vluchten op de luchthaven van Sydney zijn geannuleerd. Ook binnenlandse vluchten vanuit Melbourne zijn getroffen. Zo’n 6.000 gebouwen zitten zonder stroom, vooral in het zuidoosten van het land. In de staat Victoria en in zijn hoofdstad Melbourne waren er rukwinden van 120 kilometer waardoor bomen en gebouwen vernield werden.

In de nacht van donderdag op vrijdag viel er een pak sneeuw in (berg)regio’s in Nieuw-Zuid-Wales en Victoria en volgens de weerdienst kan er nog meer vallen.

bron: Belga