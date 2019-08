Zes gewonden bij noodweer en tornado in Luxemburg

Een tornado heeft vrijdag aanzienlijke materiële schade en volgens een voorlopige balans zes gewonden veroorzaakt in het zuidwesten van het Groothertogdom Luxemburg. Dat is vernomen van de brandweer. De windstoten haalden een pieksnelheid van 128 km/u, aldus de weerdienst.

Bascharage en Pétange, vlakbij de Belgische grens, werden rond 17.30 uur getroffen door een tornado. Op beelden op sociale media is te zien dat daken en schouwen door de krachtige wind werden afgerukt. Volgens burgemeester Pierre Mellina van Pétange liepen bijna honderd woningen schade op.

Andere beelden tonen afgerukte bomen, beschadigde voertuigen en door puin geblokkeerde wegen.

Het spoorverkeer tussen Luxemburg-Stad en het Franse Longwy werd eveneens verstoord, aldus de Luxemburgse spoormaatschappij (CFL), die nadien een progressieve hervatting meldt.

In sommige straten van de getroffen plaatsen werd de stroomvoorziening preventief afgesneden, aldus de brandweer.

Bron: Belga