WTA Toronto – Naomi Osaka opnieuw nummer een van de wereld

Naomi Osaka is maandag opnieuw de nummer een van de wereld. De 21-jarige Japanse lost de Australische Ashleigh Barty af. Van 28 januari tot 23 juni voerde de winnares van het US Open en het Australian Open al 21 weken lang de WTA-ranglijst aan. Daarna was het zeven weken lang de beurt aan Roland-Garros-kampioene Barty. Barty verliest de eerste plaats nadat ze in Toronto (2,83 miljoen dollar) al in de tweede ronde uitgeschakeld werd door de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-29). Nummer twee Osaka kon zelf nog voorbijgegaan worden door de nummer drie, de Tsjechische Karolina Pliskova, maar die ging er vrijdag in Toronto in de kwartfinales met 6-0, 2-6 en 6-4 uit tegen thuisspeelster Bianca Andreescu (WTA-27). Zelf moet Osaka in de kwartfinales nog aan de bak tegen de Amerikaanse Serena Williams (WTA-10), 23-voudig grandslamwinnares en 319 weken lang de nummer een van de wereld.

bron:Â Belga