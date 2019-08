WB mountainbike: Van der Poel haalt vijf op vijf in shorttrack

De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon – Circus) heeft de wereldbekermanche mountainbike shorttrack gewonnen in het Zwitserse Lenzerheide. Hij werd dit jaar geen enkele keer geklopt in de korte discipline over 20 minuten. Publiekslieveling Nino Schurter plaatste drie stevige versnellingen in zijn thuisbasis, maar het was uiteindelijk Henrique Avancini die in de zesde van tien ronden voor de afscheiding van de kopgroep zorgde. Enkel Van der Poel en Schurter bleven in het spoor van de Braziliaan. Van der Poel keek de kat uit de boom tot de voorlaatste ronde, waarin hij met een stevige versnelling Schurter in de problemen bracht. In de slotronde moest ook Avancini een gaatje laten.

Van der Poel won dus voor Avancini en Schurter, en boekte zo zijn vijfde zege in evenveel shorttrackwedstrijden waarin hij dit jaar aan de start kwam. Het was meteen ook zijn laatste shorttrackproef. Het wereldkampioenschap in het Canadese Mont-Saint-Anne en de slotmanche van de Wereldbeker in het Amerikaanse Snowshoe heeft de Nederlander door de voorbereidingen op het wereldkampioenschap op de weg in het Britse Yorkshire en het olympisch testevent op de MTB niet op zijn programma staan.







Bij de vrouwen ging de zege naar de Française Pauline Ferrand-Prévot (Canyon), die net als in de crosscountrywedstrijd in het Italiaanse Val di Sole van vorige week de Zwitserse Jolanda Neff klopte in de sprint. De Zweedse Jenny Rissveds werd derde. Opmerkelijkste beeld kwam er bij het ingaan van de slotronde, waarbij de Duitse koploopster Elisabeth Brandau zich van ronde vergiste, de handen de lucht ingooide en meteen nadien van haar fiets ging, om dan al haar achtervolgsters voorbij te zien komen.

Bron: Belga