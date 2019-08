Verdachte van autodiefstal rijdt zich op rotonde in Bilzen vast na botsing

De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft vrijdag in de vooravond een vermoedelijke autodief kunnen inrekenen. Via de ANPR-camera kreeg de politie een gestolen voertuig in het vizier. Een Ford Focus was in de nacht van donderdag op vrijdag in de Koninklijkestraat in Maasmechelen gestolen. De wagen passeerde een camera met nummerplaatherkenning, waarna de politie de achtervolging op de wagen begon. De politie ondernam een poging om het voertuig door middel van kraaienpoten tot stilstaan te brengen. De verdachte probeerde weg te rijden en reed de rotonde van de Alden Biesensingel met de Maastrichterstraat in de verkeerde richting op. Bij dat manoeuvre botste de verdachte op een ander voertuig. Bij de aanrijding vielen geen gewonden.

De politie van de zone Lanaken-Maasmechelen werd opgeroepen om de vaststellingen van het ongeval te doen. De verdachte werd in de boeien geslagen en voor verhoor meegenomen. Het parket van Limburg zal beslissen wat er met de verdachte gaat gebeuren.

bron:Â Belga