Op de Keizerslaan in Brussel woedt vrijdagavond een uitslaande brand. Dat melden ooggetuigen aan Belga. De brandweer en de politie zijn ter plaatse, net als enkele ziekenwagens. Het is nog niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

bron: Belga