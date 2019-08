Trump spreekt van “buitengewone” steun Congres voor betere omkadering wapenverkoop

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gewag gemaakt van “buitengewone” steun in het Congres voor een betere omkadering van de verkoop van vuurwapens, zes dagen na schietpartijen die de Verenigde Staten in rouw dompelden. “Ik denk dat het er zal komen” zei de president over het idee de gerechtelijke en psychiatrische antecedenten van kopers van vuurwapens scherper te verifiëren. Na deze uitspraken vertrok hij op vakantie naar zijn golfresort in Bedminster, in de staat New Jersey.

De bewoner van het Witte Huis had het op Twitter al over debatten in het Congres over “oordeelkundige verificaties van antecedenten” van de kopers van wapens. Hij maande andermaal aan wapens buiten het bereik van “mentaal zieke en gestoorde mensen” te houden.







Maar hij verzekerde de machtige wapenlobby NRA opnieuw dat hij volkomen achter het recht van de Amerikanen op het bezit van wapens bleef staan. “Ik ben de grootste verdediger van het Tweede Amendement die er kan zijn”, benadrukte Trump in een verwijzing naar het grondwettelijke recht op het bezit van een wapen.

Bron: Belga