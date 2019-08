Schietpartijen VS – Schutter van El Paso mikte op Mexicanen

Patrick W Crusius, de man die beticht wordt van de schietpartij zaterdag in een winkelcentrum in Texas waarbij 22 doden vielen, heeft de politie verteld dat hij mikte op Mexicanen. Dat hebben Amerikaanse kranten vrijdag bericht.

De verdachte verklaarde dat “Mexicanen zijn doelwit waren”, aldus een document in de New York Times.

Volgens het document sprak Crusius openlijk met de politie na zijn arrestatie en zag hij af van zijn zwijgrecht. “Ik ben de schutter”, zei hij tot de politie toen hij zijn handen opstak om zich over te geven.

Na zijn formele arrestatie, verklaarde hij aan de instanties dat hij de supermarkt met een aanvalswapen en munitie was binnengestapt. “Eens in de winkel, opende hij het vuur met de AK-47, en schoot meerdere onschuldige slachtoffers neer”, aldus het document van speurder Adrian Garcia.

De verdachte reed meer dan tien uren van zijn woonplaats Allen, een voorstad van Dallas, naar de grensstad El Paso (Texas). Bij de aanslag vielen ook nog meer dan twintig gewonden. Acht van de doden waren Mexicanen.

