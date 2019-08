Onthoofd en verbrand lichaam ontdekt in bossen rond Erezée

Het onthoofde en verbrande lichaam van een man is gisterenavond aangetroffen in de bossen rond het dorpje Amonines, een deelgemeente van het Luxemburgse Erezée. Het lichaam zat verborgen onder de aarde. Dat schrijft La Meuse du Luxembourg vandaag op zijn site. Het parket van Luxemburg meldt dat het onderzoek gevoerd wordt door de federale gerechtelijke politie in Luik. Een door de krant geciteerde bron zegt dat de ontdekking gelinkt is aan een moord waarbij “mensen uit het milieu” betrokken zijn. Nog volgens de nieuwssite wordt het Disaster Victim Identification Team (DVI) vrijdag ter plaatse verwacht.

bron: Belga