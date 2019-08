Noord-Korea vuurt opnieuw projectielen af in Japanse zee

Noord-Korea heeft vanaf de stad Hamhung, aan de oostkust van het land, opnieuw twee “niet-geïdentificeerde projectielen” afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap zaterdag, dat zich baseert op verklaringen van het leger in Seoel. De projectielen kwamen, zoals de voorbije keren ook al het geval was, terecht in de Japanse zee. De lancering komt er slechts enkele dagen nadat Noord-Korea rakettesten uitvoerde bij wijze van “waarschuwing” aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden Zuid-Korea.

Pyongyang en Washington proberen momenteel opnieuw gesprekken op te starten over het nucleaire wapenprogramma van en de economische sancties tegen Noord-Korea.

bron: Belga