Jupiler Pro League – Tien Mechelaars houden Anderlecht in bedwang

RSC Anderlecht heeft ook zijn derde wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Op een 1-2 nederlaag tegen Oostende en een 0-0 gelijkspel in Moeskroen volgde vrijdag een 0-0 gelijkspel tegen KV Mechelen. Mechelen speelde een volledige helft met tien. Doelman Yannick Thoelen werd in de blessuretijd van de eerste helft uitgesloten nadat hij de doorgebroken Francis Amuzu net buiten de zestien torpedeerde. Met twee op negen staat Anderlecht voorlopig op de tiende plaats in de stand. Mechelen leed het eerste puntenverlies van het seizoen en is met zeven punten (even) alleen leider. Het heeft één punt voor op Club Brugge, Antwerp, Standard en Oostende.

Oostende – Club Brugge is zaterdag (18u00) de topper van de derde speeldag. Zaterdagavond (20u00) volgen nog Eupen – Waasland-Beveren, Cercle Brugge – Kortrijk en Genk – Zulte Waregem. Zondag staan Sint-Truiden – Standard (14u30), Charleroi – Antwerp (18u00) en Moeskroen – Gent (20u00) op het programma.

bron: Belga