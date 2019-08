Jonathan Sacoor met snelste tijd naar finale 400m, Camille Laus stoot als zevende door

De twee Belgische 400 meterlopers hebben het er goed vanaf gebracht in de reeksen van de 400 meter op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes. Jonathan Sacoor liep bij de mannen de snelste tijd, Camille Laus liet bij de vrouwen de zevende chrono optekenen. Jonathan Sacoor vertrok relatief traag, plaatste daarna een geweldige tussenversnelling, om het in de laatste rechte lijn opnieuw wat zwaar te krijgen. Hij won zijn reeks wel met een straatlengte voorsprong in 46.57. Bij de WK-limiet van 45.30 kwam hij niet de buurt, maar dat was gezien de felle wind ook geen realistische doelstelling. “Ik heb verschrikkelijk slecht ingedeeld”, reageerde Sacoor na afloop. “Door zo onregelmatig te lopen heb ik heel veel onnodige krachten gebruikt. Het kan veel sneller als ik mijn wedstrijd verstandig aanpak. Hopelijk lukt dat in de finale.”

Camille Laus ging nog veel meer dan Sacoor volledig kapot in de laatste rechte lijn, waar tegenwind stond. Ze viel terug naar de derde plaats in haar serie en finishte in 53.31, de zevende tijd over de twee reeksen heen. “Het was zwaar”, vertelde Laus na afloop. “Jacques Borlée had mij gevraagd om snel te starten, maar in de laatste rechte lijn had ik niets meer over.”







Sacoor en Laus treden morgen aan in de finales van de 400 meter.

Bron: Belga