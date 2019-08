Jasper Philipsen voor wegrit EK wielrennen: “Tim is sneller”

De Belgische herenselectie is sinds gisterenavond voltallig in Alkmaar. Kopmannen zijn snelle jongens Jasper Philipsen en Belgisch kampioen Tim Merlier. “Wie de snelste is van ons twee? Dat is Tim”, was Jasper Philipsen duidelijk op een persmoment van de Belgische ploeg in het teamhotel. De Belgische heren werkten vanochtend een kort trainingstochtje af. Ze fietsten zo’n twee uur en verkenden de eerste lus van het parcours, 46 km, merendeel door de polder, en de plaatselijke ronde, een tourtje van 11,5 km dat verschillende keren wordt afgewerkt en met daarin ook een kasseistrook, de Munnikenweg, 1,1 km lang, maar met de optie om naast de kasseien te rijden. Na die strook is het nog 1 km naar de finish. Een EK-parcours voor rappe mannen zo wordt verteld, ééntje met een massasprint op het eind.

Al zijn de Belgische kopmannen het daar niet helemaal mee eens. “Het wordt op dit parcours heel moeilijk om de wedstrijd te controleren”, aldus Tim Merlier, “ik ga er niet zomaar vanuit dat met een grote groep wordt gesprint. Integendeel, eerder met een man of vijf misschien.”







Jasper Philipsen kan zich daar wel in vinden. “Je moet niet denken: het komt wel automatisch tot een sprint en gewoon wachten. Je moet mee koersen. De wedstrijd bij de junioren vanavond en morgen bij de beloften zal al veel duidelijk maken. In het eerste deel (de lus van 46 km) zal het oorlog worden”, vermoedt hij, “daar moet je je misschien aan waaiers verwachten. En dan heb je de lokale rondes. Er zal hier gekoerst worden, zeker. Waarom? Wel, omdat dit een veredeld criterium is en dan gaat het altijd hard, met voortdurend draaien en keren, telkens weer optrekken en in het centrum zelf ga je door heel smalle winkelstraten. Ik vind dit parcours eigenlijk niet echt EK-waardig. Het is ook gevaarlijk, er zijn veel plaatsen waar je nog van die ouderwetse nadars ziet, het ontbreekt ook aan ‘stootkussens’ aan bepaalde gevaarlijke zones. En als het gaat regenen, wordt het risico op valpartijen nog groter. Je zag dat nu al bij de dameswedstrijden.”

Merlier kroonde zich tot Belgisch kampioen in de sprint, Philipsen is ook snel. “Dat klopt, maar ik denk dat Tim op dit moment toch nog sneller is. Als ik realistisch ben, dan wordt het voor mij moeilijk om hier zelf resultaat te rijden. Ja, ik werd eens vijfde in de Tour, maar ik acht Tim meer kansen toe. Hoe dan ook, de babbel met de bondscoach moet nog volgen. Er zijn hier trouwens nog snelle jongens, niet alleen Tim en ik en ik hoor wel wat mijn taak is. Ik voel me alleszins goed, ben hersteld van de Tour en kijk uit naar het EK.”

