Yanina Wickmayer (WTA-160) is er vrijdag niet in geslaagd zich voor de halve finales van het ITF-toernooi in Landisville (60.000 dollar) te plaatsen. De 29-jarige Vlaams-Brabantse werd in 1 uur en 3 minuten met 6-3 en 6-2 aan de kant gezet door het Chinese tweede reekshoofd Zhu Lin (WTA-125). Zelf was ze vijfde reekshoofd op het hardcourt in Pennsylvania. .

bron:Â Belga