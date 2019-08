Hazard krijgt magische rugnummer 7 bij Real Madrid

Eden Hazard treedt bij Real Madrid in de voetsporen van legendes als Emilio Butragueno, Raul en Cristiano Ronaldo. De Rode Duivel kreeg immers het rugnummer 7 toegewezen, zo bevestigt de Koninklijke op zijn website. De voorbije weken werkte Hazard de voorbereiding af met rugnummer 50 omdat 7 nog in bezit was van Mariano Diaz. Die is nu nummer 24.

Doelman Thibaut Courtois, de tweede Belg in de kern van Real, behoudt het nummer 13. De Costaricaan Keylor Navas, in principe tweede keuze na Courtois, blijft nummer 1 dragen.







Woensdagavond scoorde Hazard zijn eerste doelpunt voor Real in de oefenpot tegen RB Salzburg (0-1). Volgende week zaterdag (17 augustus) openen de Madrilenen de Spaanse competitie met een uitmatch tegen Celta de Vigo. Eerst volgt zondagavond nog een oefenduel in en tegen AS Roma.

Bron: Belga