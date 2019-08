Europa League – Bölöni hinkt op twee gedachten na zege tegen Plzen: “Toch gehoopt op tweede doelpunt”

Na een uitstekende eerste en een degelijke tweede helft vierde Antwerp donderdagavond zijn rentree op het Europese toneel na een afwezigheid van 25 jaar met een 1-0 thuiszege tegen Viktoria Plzen. Vooral op basis van die eerste helft had de score in het Koning Boudewijnstadion toch wat hoger kunnen oplopen, terwijl een 1-0 toch enigszins een linke uitslag is met de uitwedstrijd van komende week in Plzen in het verschiet. “Met een overwinning moet je wel tevreden zijn, maar we hadden toch gehoopt op een tweede doelpunt”, gaf Antwerp-coach Laszlo Bölöni na de wedstrijd dan ook toe. “We hebben onze momenten gehad, vooral in de eerste helft, na de pauze was dat wat minder. Toch telde ik in totaal elf kansen en daar moet je toch meer mee doen, vooral met het oog op volgende week. Dan kunnen ze hun ritme wat opvoeren en wat sleutelen aan hun systeem. Het blijft een stevige tegenstander en er zit niet veel verschil tussen beide ploegen: alle details zullen dan belangrijk zijn.”

Na de pauze gunde Bölöni Didier Lamkel Zé zijn eerste speelminuten van het seizoen. Vorig seizoen was de Kameroener nog een van de smaakmakers, maar na een onenigheid met de coach lijkt hij uit de gratie van de aanhang te zijn gevallen. Toen hij klaarstond om publiekslieveling Geoffrey Hairemans te vervangen, trakteerde de aanhang hem op een striemend fluitconcert. “Didier heeft geboet voor wat hij gedaan heeft. Het publiek nam hem bij zijn wissel op de korrel, maar ik ben er zeker van dat als hij terug de Didier wordt van vorig seizoen, iedereen opnieuw tevreden zal zijn: hijzelf, de club en de fans.”

Bron: Belga