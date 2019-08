Europa League – Antwerp start Europese campagne met 1-0 thuiszege tegen Viktoria Plzen

Antwerp heeft donderdagavond de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen het Tsjechische Viktoria Plzen met 1-0 (rust: 1-0) gewonnen. Ivo Rodrigues scoorde in het Brusselse Koning Boudewijnstadion na 29 minuten met een beauty het enige doelpunt van de partij, in de voor Antwerp eerste Europese wedstrijd in 25 jaar. Een verdiende zege – vooral op basis van een uitstekende eerste helft -, maar met een 1-0 bonus op zak wordt het nog opletten geblazen in Plzen.

Die terugwedstrijd wordt komende week donderdag (20u) in Tsjechië gespeeld. Bij winst in het tweeluik is de Europa League-groepsfase nog geen feit, maar wacht er nog een play-offronde tegen het Nederlandse AZ of het Oekraïense Mariupol. De heenwedstrijd tussen die teams eindigde donderdagavond in Odessa op een scoreloos gelijkspel.

Bron: Belga