Elf migranten in nood gered op Kanaal

Elf migranten “in nood” die het Kanaal probeerden over te steken naar Engeland, zijn vanochtend gered nadat hun boot omgeslagen was voor de kust van Boulogne-sur-Mer, in het noorden van Frankrijk, zo hebben de Franse autoriteiten gemeld. De migranten hadden de hulpdiensten verwittigd, die om 04.00 uur een regionaal reddingscentrum inschakelden, deelde de maritieme prefectuur mee. Een vissersschip lokaliseerde het vaartuig op 20 kilometer ten zuidwesten van Boulogne-sur-mer, waarna de hulpdiensten ter plaatse “een omgeslagen bootje” aantroffen “met verscheidene mensen op de romp ervan en anderen in het water”.

Het is de eerste keer dat een bootje in deze zone in zo’n situatie belandt, preciseerde de prefectuur. Alle mensen in nood werden gered en naar de haven van Boulogne-sur-mer gebracht, waarna de brandweer en de Franse grenspolitie zich over hen ontfermden.







Maandag werden twintig migranten gered op een bootje met motorpech voor de kust van Grevelingen, ook in het noorden van Frankrijk.

Bron: Belga