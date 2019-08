Elektronisch betalen vooral in opmars bij bakkers en parkings

Het is vandaag/vrijdag precies een jaar geleden dat het voor kleinhandelaars verboden is om extra kosten aan te rekenen voor betalingen met een bankkaart. De bedoeling was om elektronisch betalen ook voor kleine bedragen aan te moedigen, maar dat blijkt niet overal even goed te werken. Betalen met een bankkaart bij de bakker of in parkings is stevig in opmars, terwijl krantenwinkels of broodjeszaken eerder afwachtend reageren. Dat zegt CCV, één van de aanbieders van betaalterminals. Globaal is het gebruik van de bankkaart voor het betalen van kleine bedragen wel stevig gegroeid. Voor bedragen tot 10 euro ziet CCV op een jaar tijd een verdriedubbeling. Concurrent Worldline noteerde in de eerste jaarhelft een groei met 18 procent voor bedragen tot 5 euro en met 13 procent voor bedragen tot 10 euro. Elektronische betalingen in de kleinhandel groeiden zelfs met 30 procent.

Maar niet elke sector springt even enthousiast mee op de kar. CCV geeft toe dat sectoren waar de marges heel laag zijn zoals broodjeszaken of krantenwinkels meer terughoudendheid vertonen. Ook zelfstandigenorganisatie NSZ merkt dit op. “We krijgen deze handelaars met kleine marges zoals krantenwinkels en broodjeszaken niet overtuigd om te investeren in het elektronisch betalen. Dat is jammer maar begrijpelijk; de kosten voor digitale betaling zijn voor de handelaar nog steeds te groot”, meent de organisatie. Ze verwijst naar een studie van het Planbureau waaruit blijkt dat de kostprijs voor de handelaars tussen de 93 à 160 euro per maand bedraagt, naargelang het profiel. Sommige handelaars staan dan ook enkel betalingen toe vanaf een bepaald bedrag, of zetten de betaalterminal uit het zicht.

NSZ pleit ervoor om de kosten van elektronisch betalen in zijn totaliteit goedkoper te maken voor de handelaar, dus niet alleen de aankoop van een terminal fiscaal stimuleren, maar ook ook huur en de abonnements- en transactiekosten. “Alleen zo kunnen we alle handelaars mee op de digitale kar krijgen”.

Dat elektronisch betalen bij de bakker wel vlot ingang vindt, verklaart CCV doordat met de federatie van de sector een samenwerkingsakkoord werd afgesloten. “Hierdoor betalen bakkers geen transactiekosten onder 5 euro en een ander tarief boven 5 euro”. In parkings kan men de betaalkaart soms al gebruiken bij het binnenrijden, om wachtrijen aan de ticketmachine te vermijden.

bron: Belga