Eerste twee finales op EK atletiek zijn geen succes voor de Belgen

De eerste twee finales op het EK atletiek voor landenteams in het Noorse Sandnes, waar België op het tweede Europese niveau uitkomt, zijn geen succes geworden voor onze landgenoten. Remi Malengreaux werd tiende in het hamerslingeren, Anouska Hellebuyck elfde en laatste in het discuswerpen. Op de eerste van drie wedstrijddagen stonden er slechts twee finales op het menu. In het hamerslingeren bij de mannen ging de overwinning naar de Hongaar Bence Halasz met 75m63, Remi Malengreaux kwam tot 58m26. Het persoonlijk record van de Gentenaar bedraagt 64m92, maar daar kwam hij dus niet bij in de buurt.

Nog minder goed verging het België in het discuswerpen bij de vrouwen. Anouska Hellebuyck, die nochtans een persoonlijk record heeft van 52m56, kwam niet verder dan 39m87. Ze kon op die manier de elfde en laatste plaats niet vermijden. De winst ging naar de Portugese Irina Rodrigues met 58m16.







Zaterdag en zondag volgen nog 38 andere finales waarin de Belgen één en ander kunnen rechtzetten. De winnaar promoveert aan het einde van het weekend naar de Super League, de nummers zeven tot en met elf degraderen naar het derde Europese niveau.

Bron: Belga