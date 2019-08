Brandweerman in burger behoedt VS van zoveelste schietpartij in winkelcentrum

Een brandweerman in burger is er gisteren in geslaagd een jongeman in bedwang te houden die in Springfield, Missouri, een Walmart was binnengewandeld, gewapend met een aanvalswapen en getooid in kogelvrije vest en militaire uitrusting. Dat meldt de politie. De intenties van de 20-jarige Dmitriy Andreychenko waren duidelijk en dat had ook een brandweerman in burger in de gaten. Hij kon de jongeman overmeesteren en in bedwang houden tot de politie ter plaatse was. Andreychenko kon geen enkel schot afvuren. Hij wordt wel beschuldigd van “terroristische dreiging”.

Afgelopen weekend waren er schietpartijen in Dayton, Ohio en El Paso, Texas. Die laatste vond ook al plaats in een Walmart. Twee weken geleden doodde een werknemer van de winkelketen twee collega’s in Southaven, Mississippi.







Bron: Belga