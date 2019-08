Belgen in het buitenland – Divock Origi helpt Liverpool met doelpunt aan ruime zege

Liverpool heeft vrijdag de eerste speeldag in de Premier League geopend met een 4-1 zege tegen Norwich. Divock Origi legde in de 42e minuut de 4-0 ruststand vast. Het eerste doelpunt van het seizoen kwam op naam van Grant Hanley. De verdediger van Norwich scoorde in de 7e minuut weliswaar in eigen doel. Mohamed Salah (19e) en Virgil van Dijk zetten Liverpool op rozen. In de 64e minuut deed Teemu Pukki nog iets terug voor Norwich. Een kwartier voor tijd mocht Origi gaan rusten. De Senegalees Sadio Mané was zijn vervanger. Thorgan Hazard maakte zijn officieel debuut voor Borussia Dortmund, dat in de 1/32 finales van de beker derdeklasser Uerdingen met 0-2 uitschakelde. Hazard werd in de 88e minuut vervangen, zijn ploegmaat Axel Witsel maakte de 90 minuten vol.

Jason Denayer was de kapitein van het elftal van Lyon, dat de Ligue 1 opende met een 0-3 zege in Monaco. Moussa Dembélé (5e), Mephis Depay (36e) en Luca Tousart (80e) scoorden. Monaco speelde een uur met tien, na rood voor Cesc Fabregas (30e). Nacer Chadli bleef op de bank in het verliezende kamp.

bron: Belga