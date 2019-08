13 doden en tientallen gewonden bij aardverschuiving in Myanmar

Bij een aardverschuiving veroorzaakt door felle moessonregens zijn in het oosten van Myanmar minstens dertien mensen om het leven gekomen en tientallen anderen gewond geraakt, zo hebben de plaatselijke autoriteiten gemeld. Door overstromingen moesten al tienduizenden inwoners hun woningen verlaten. Een modderstroom sleepte deze morgen zestien huizen en een klooster mee in het dorp Thae Pyar Kone, in de staat Mon (in het zuiden), vertelde Myo Min Tun, een plaatselijke functionaris, over de telefoon. “De balans ligt momenteel op dertien slachtoffers, en zeventien andere mensen werden naar het ziekenhuis van Mawlamyine (de hoofdstad van de staat Mon) gebracht”, zei hij.

Er wordt nog gezocht naar overlevenden en slachtoffers die de ramp niet overleefden. Arbeiders trachten ook de hoofdweg van Mawlamyine naar Rangoon vrij te maken, die op sommige plaatsen met 2 meter puin bedekt is, zei Myo Min Tun nog.







Door stortregens zijn in het hele land rivieren uit hun bedding getreden. Luchtbeelden toonden dat een zone in de streek van Bago een immens meer was geworden. Alleen daken van huizen staken boven het water uit van de overstroomde rivier Sittaung, terwijl inwoners te voet of per boot probeerden te vluchten.

Volgens de autoriteiten zijn minstens 30.000 mensen op de vlucht, vooral in de regio Bago en in de staten Mon en Karen. Velen zochten hun toevlucht tot kloosters.

Bron: Belga