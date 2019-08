Pairi Daiza verwelkomt reuzenpandatweeling

“We hebben vandaag fe-no-me-naal nieuws voor jullie.” Zo kondigde Pairi Daiza de geboorte vrijdagochtend aan op Facebook. In de loop van de middag kwamen op donderdag in het dierenpark twee reuzenpanda’s ter wereld. En dat is goed nieuws voor het voortbestaan van de bedreigde diersoort.

Met de geboorte zijn het dierenpark en Hao Hao niet aan hun proefstuk toe. Op 2 juni 2016 kwam namelijk Tian Bao ter wereld. De teller staat zo op drie reuzenpandababy’s in Pairi Daiza en meteen ook in de Benelux.







Eric Domb, directeur van Pairi Daiza: “Deze dubbele geboorte is prachtig nieuws voor deze soort in gevaar. We zijn erg trots dat we als zoölogisch instituut kunnen en mogen meewerken aan de redding van de reuzenpanda. De bevalling van Hao Hao is dan ook een beloning voor het harde werk van alle teams, experts en verzorgers van Pairi Daiza en het China Conservation and Research Center for the Giant Panda.”

Een jongetje en een vrouwtje

Hao Hao’s weeën begonnen op donderdagochtend en omstreeks 13u26 beviel ze van haar eerste jong, een mannetje. Enkele uren later kwam daar nog een vrouwtje bij. De reuzenpanda toonde zich net zoals drie jaar geleden meteen een goede moeder en verzorgde haar jongen met affectie. Pas enkele uren na de effectieve geboorte kreeg de Chinese expert samen met de dierenartsen van Pairi Daiza toegang tot de ruimte waarin Hao Hao zich met haar jong bevond. De experts begonnen met het stimuleren van de moedermelk en het controleren van de medische toestand van de jongen. Hoewel alles voorlopig goed gaat, blijven de eerstkomende dagen cruciaal. Een pandateam waakt voorlopig 24/7 over de toestand van zowel de moeder als haar kleintjes. Om haar taak te vergemakkelijken zullen beide jongen afwisselend bij de moeder verblijven en in een couveuse. Voorlopig krijgen de babypanda’s ook nog geen naam, omdat reuzenpanda’s pas vanaf honderd dagen écht levensvatbaar zijn.

Beide panda’s werden geboren ten gevolge van een inseminatie uitgevoerd door de Chinese fertiliteitsexpert Doctor Strong en het diergeneeskundige team van de Universiteit Gent in april. De reuzenpanda is wereldwijd hét symbool voor de conservatie van bedreigde diersoorten en wordt door China al sinds meer dan 30 jaar betrokken in een wereldwijde kweekprogramma. Door die inspanning is het aantal reuzenpanda’s op onze planeet opnieuw stijgende, hoewel de soort jaren geleden bijna was uitgestorven.