Meer dan 2 miljoen moslims beginnen aan hadj

Meer dan 2 miljoen gelovigen zijn in de Saoedische stad Mekka aan de hadj begonnen. Ze volgen welomlijnde rituelen voor de bedevaart. Volgens het koninkrijk zijn ruim 1,8 miljoen moslims uit het buitenland gekomen. Vanwege de reusachtige mensenmassa werden strenge voorzorgen genomen om de hadj veilig te laten verlopen.

Om te beginnen lopen de pelgrims zeven keer rond de Kaäba, het kubusvormige gebouw op het plein van de Grote Moskee van Mekka. Daarna begeven ze zich naar het nabijgelegen dal van Mina, waar ze de nacht in een gigantisch tentenkamp doorbrengen. Bussen staan klaar om mensen naar het kamp te brengen. De bedevaart vergt een inspanning van de gelovigen, alleen al omdat de temperatuur dezer dagen tot bijna 40 graden oploopt.

De hadj is een van de vijf basisverplichtingen van de islam. Elke vrome moslim die gezond is en het zich kan veroorloven, moet één keer in zijn leven naar de heilige stad Mekka gaan. Bij de aanvang van de bedevaart treden de gelovigen in een gewijde toestand. Daartoe dragen mannen een bijna naadloos wit gewaad. De eenvormige kledij moet de gelijkheid van alle moslims tegenover God symboliseren.