Jitske Van de Veire rekent af met bodyshamer: “Ik bén normaal”

De oudste dochter van Peter Van de Veire, Jitske, heeft uitgehaald naar een man die haar op Instagram aansprak en kritiek gaf op haar lichaam. Dat terwijl Jitske body positivity net in de kijker wil zetten.

Jitske Van de Veire zet zich keihard in om body positivity te promoten. Zo deelde ze enkele foto’s van haar lichaam, met als bijschrift een positieve boodschap. “Ik ben ik, en ik beslis om daarover te praten, over dat verhaal, over mijn verhaal, over de appelsienbillen en de hangtieten, de vetjes en de zelfliefde, mijn onzekerheden en de zekerheden. Dat is waar ik mezelf plaats. Tussen de mezelf en mijn verhaal”, klonk het.

Oude bekende







Haar bericht werd met open armen ontvangen door haar volgers, al liet een oude bekende die eerder al een dubieuze opmerking maakte weer van zich horen. Hij vroeg zich af of het wel normaal is om op haar leeftijd al appelsienbillen te hebben. “Is dat wel normaal om dat onder de 40 al te hebben?”, stuurde hij haar.

“Jullie zijn mooi”

De 25-jarige dochter van MNM-presentator Peter Van de Veire liet zich niet doen en deelde zijn bericht op Instagram. “Hij slaat weer toe”, schreef ze erbij. Om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag. “Dus nogmaals. Niemand, maar dan ook niemand, mag u het gevoel geven dat dit niet normaal is. Dit is normaal. Dit is mooi. Jullie zijn mooi”, besluit ze.