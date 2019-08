Eten we binnenkort proteïnepoeder gemaakt van lucht?

Proteïnepoeder gemaakt van lucht, het heeft veel weg van een neppe advertentie. En toch zou het in de nabije toekomst al in de winkelrekken kunnen liggen. Een Fins bedrijf heeft namelijk een technologie ontwikkeld om met CO2, water en elektriciteit een bloemachtige substantie te maken die cruciaal zou kunnen zijn om de groeiende wereldbevolking te voeden.

Eten we binnenkort allemaal lucht in pakjes? Als het van Solar Foods afhangt wel. Het bedrijf ontwikkelde namelijk een proteïnepoeder op basis van CO2 met de naam Solein, zo meldt het World Economic Forum.

Lucht in pakjes







De steeds toenemende wereldbevolking dwingt ons om oplossingen te zoeken om (ook in de toekomst) al die monden te kunnen voeden. Geschikte landbouwgrond vinden, waterbevoorrading en de klimaatopwarming maken die uitdaging helaas extra groot. Maar er is een grondstof die we zeker genoeg op voorraad hebben: CO2. Solar Foods ontwikkelde daarom een technologie die gebruik maakt van zonne-energie en die CO2, water en voedingsstoffen omzet in proteïnepoeder. Het goedje lijkt niet alleen op bloem, maar smaakt ook hetzelfde. Het idee werd ooit geopperd door NASA en het bedrijf werkt op dit moment samen met de ESA, het Europese Ruimteagentschap. De ontwikkeling van Solein startte in 2018 en de lancering staat gepland voor 2021. Solar Foods beweert jaarlijks twee miljoen maaltijden te kunnen produceren en dat volledig klimaatneutraal. De uitdrukking ‘lucht in pakjes’ krijgt alvast een heel nieuwe betekenis.